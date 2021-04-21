Чиновника администрации Евпатории задержали

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из департаментов администрации города Евпатории (Крым), опрашивают двух вице-мэров, сообщил ТАСС источник в администрации.

Ранее глава администрации Роман Тихончук сообщил, что правоохранительные органы проводят следственные действия в здании в городской администрации.

"Задержан официально начальник ДИЗО [департамент имущественных и земельных отношений]. Замы не задержаны. Их опрашивают, но [они] не задержаны", - сказал собеседник.

В правоохранительных органах информацию пока официально не подтвердили.