Суд в Дагестане арестовал главу Цунтинского района по делу о взяточничестве

МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"В Советский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главе МР "Цунтинский район" Шамилю Магомедову. Уголовное дело возбуждено 19 апреля по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил избрать в отношении Магомедова Шамиля Ахмедовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 18 июня 2021 года включительно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение трех суток со дня его вынесения.