В переходе на Тверской улице в Москве распылили газ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Неизвестные распылили перцовый газ в подземном переходе через Тверскую улицу на Охотном ряду в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, после этого из перехода выбежало много людей, все они кашляют. Обращений к врачам пока не зафиксировано.

Митингующие собрались в районе метро "Охотный Ряд" и возле библиотеки им. Ленина, они скандируют лозунги, полиция постоянно предупреждает о незаконности акции и просит собравшихся разойтись. Наиболее активных участников акции задерживают без применения силы.