Жительницу Курска приговорили к 12 годам колонии за убийство трехмесячной дочери

КУРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Суд с участием коллегии присяжных заседателей назначил жительнице Курска 12 лет колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве трехмесячной дочери в апреле 2020 года, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи в апреле 2020 года возбудили уголовное дело из-за убийства трехмесячного ребенка в Курске.

"Приговором суда с участием коллегии присяжных заседателей женщина признана виновной в убийстве своей малолетней дочери. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что жительница Курска 14 апреля 2020 года задушила свою дочь. Как отметили в ведомстве, женщина решила убить ребенка, поскольку была убеждена в наличии неизлечимых заболеваний нервной системы, которые повлияют на дальнейшее развитие и приведут к инвалидности.