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Участники незаконной акции в центре Москвы устроили несколько шествий

Группы прошли от библиотеки им. Ленина в сторону Арбата, по Никитскому переулку к Тверской улице и по Большому Кисловскому переулку в сторону Большой Никитской улицы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участники несогласованной акции устроили несколько шествий в центре Москвы.

Как передают корреспондент ТАСС, собравшиеся группами прошли от библиотеки им. Ленина в сторону Арбата, по Никитскому переулку к Тверской улице и по Большому Кисловскому переулку в сторону Большой Никитской улицы.

Основная часть митингующих собралась в начале Тверской в районе Охотного ряда, они включили на своих телефонах фонарики и скандируют различные лозунги. Вдоль Тверской выставлены металлические ограждения, собравшиеся блокированы полицией и спецназом ОМОН, которые в мегафон просят всех разойтись, так как акция незаконна. "Не тратьте свое время", - просят полицейские. Они задерживают только активных участников акции, массовых задержаний пока нет.

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