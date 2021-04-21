Политика Рыжкова отпустили из полиции до суда по делу об организации митинга

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Политика, профессора ВШЭ Владимира Рыжкова отпустили из отделения полиции до назначенного на четверг заседания суда по административному делу об организации митинга.

"Завтра будет заседание в Хамовническом суде, в 11:00", - сказал ТАСС Рыжков, заявив, что не имеет никакого отношения к организации акций.

В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ему грозит штраф до 30 тыс. рублей или до 10 суток ареста.

С 1997 по 1999 год Рыжков был первым заместителем председателя Госдумы РФ, с 1993 по 2007 год - депутатом нижней палаты российского парламента. В настоящее время он профессор Высшей школы экономики, занимается журналисткой деятельностью.