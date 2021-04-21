Участники незаконной акции в центре Москвы устроили несколько стычек с полицией

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участники несогласованной акции в центре Москвы устроили несколько стычек с сотрудниками полиции.

Как передают корреспонденты ТАСС, на улице Рождественке сотрудники ГИБДД оттесняли протестующих с проезжей части, и один из них начал оказывать сопротивление полиции. Его попытались задержать, но собравшиеся устроили стычку и отбили его. В то же время в Малом Кисельном переулке толпа несколько раз пыталась прорвать полицейское оцепление, но их оттеснили.

Собравшиеся бесцельно перемещаются по центральным улицам Москвы, постоянно меняя маршруты, время от времени перекрывая движение транспорта: от Трубной к Лубянке и обратно, от Рождественки к Чистым прудам и Пушкинской площади, по Кисельному переулку в сторону Лубянки. Полицейские в мегафон просят граждан не выходить на проезжаю часть.

По данным полиции, на несанкционированную акцию собрались около 6 тыс. человек. На акцию пришла супруга осужденного Алексея Навального Юлия, а также рэп-исполнители Влади, Noize, Oxxxymiron и Face.