Суд огласит приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину по делу о коррупции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд в четверг огласит приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении $850 тыс. взятки.

Оглашение приговора назначено судом на 13:00 мск.

Дело было рассмотрено в особом порядке в связи с признанием Черкалиным вины и деятельным раскаянием, позволившими возбудить еще четыре дела в отношении сотрудников ФСБ.

Прокурор ранее попросила приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34,3 млн рублей.

В свою очередь защита попросила назначить Черкалину более мягкое наказание в связи с признанием вины и активным содействием расследованию.

К Черкалину также заявлены иски на сумму около 19 млрд рублей, 600 млн из которых подсудимый признал и выразил готовность выплатить.

Дело Черкалина

Черкалин обвиняется в мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. В особое производство от дела Черкалина выделено производство по статье "Мошенничество" в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко.

Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.