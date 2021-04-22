Власти США предъявили дополнительные обвинения по 43 пунктам стрелку из Колорадо

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти США предъявили дополнительные обвинения по 43 пунктам Ахмаду Алиссе, устроившему в марте стрельбу в Боулдере (штат Колорадо), при которой были убиты 10 человек. Об этом сообщил в среду на своем сайте телеканал Fox News.

Алиссе ранее были предъявлены обвинения в убийстве по 10 пунктам, а также в покушении на убийство. В среду прокурор округа Боулдер Майкл Догерти выдвинул против 21-летнего мужчины дополнительные обвинения в покушении на убийство по 33 пунктам, а также в незаконном хранении магазинов большой емкости по 10 пунктам. Ранее прокурор предупреждал, что власти могут предъявить стрелку дополнительные обвинения.

22 марта Алисса открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли 10 человек, в том числе полицейский. Позднее стрелявший был задержан. По мнению властей, у Алиссы не было сообщников.

По мнению адвокатов обвиняемого, их клиент страдает от психического расстройства. Они просили провести соответствующие проверки. Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на знакомых Алиссы, что он склонен к внезапным вспышкам ярости. По их словам, у молодого человека наблюдались симптомы психического расстройства, он иногда думал, что кто-то следит за ним.