Жителя Новосибирска осудили за финансирование терроризма

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска и сторонника запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" Акбара Пардаева к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

"В апреле 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1("Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма"). УК России, Пардаев приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, из них - к 3 годам тюремного заключения и к 5 годам 6 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.

Ранее следственным отделом УФСБ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Как установлено следствием, Пардаев, являясь гражданин одной из республик ближнего зарубежья, поддерживал активную связь с членами международной террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Афганистан, и в 2019 году систематически направлял денежные средства, предназначенные для их финансирования. Также в ходе общения с членами террористической организации через социальные сети он отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в так называемом джихаде.