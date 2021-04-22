Прокуратура Генуи завершила расследование обрушения моста Моранди в 2018 году

РИМ, 22 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Генуи завершила расследование обстоятельств обрушения моста Моранди, которое произошло летом 2018 года. Об этом в четверг сообщила газета la Repubblica .

Дата начала суда еще не назначена.

Следствие длилось почти три года. Фигурантами расследования являются 69 человек и две компании, включая Autostrade per l'Italia, которая занимается обслуживанием сети автодорог. Фигурантам инкриминируется непреднамеренное убийство, нарушение правил транспортной безопасности, халатность и ДТП со смертельными исходами. Среди подозреваемых - бывшие топ-менеджеры, технические специалисты компаний и сотрудники министерства инфраструктуры и транспорта страны.

В ноябре прошлого года под домашний арест были помещены бывший главный управляющий Aspi Джованни Кастеллуччи, экс-менеджер по техническому обслуживанию Микеле Донферри Мирелла и главный операционный менеджер Паоло Берти.

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями.

Демонтаж автомобильного моста начался в декабре 2018 года. 3 августа 2020 года прошла церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, а на следующий день мост открылся для движения транспорта.