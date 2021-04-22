В Пензенской области три человека погибли при пожаре

ПЕНЗА, 22 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в двухквартирном доме в Никольском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

"По факту смерти трех человек в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - отмечается в сообщении.

Пожар произошел в селе Серман. После его ликвидации в одной из квартир обнаружили тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, в другой квартире - тело женщины 1942 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная работа электросети.