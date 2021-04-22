Суд оправдал подозреваемую в махинациях с землей экс-чиновницу в Саратове

САРАТОВ, 22 апреля. /ТАСС/. Суд вынес оправдательный приговор экс-главе комитета по управлению имуществом администрации Саратова Елене Салеевой по делу о взятке в 18 млн рублей и махинациях с землей, сообщили ТАСС в Волжском районном суде.

"Приговором судьи Волжского районного суда Салеева и Краснов оправданы в полном объеме (…) за отсутствием события преступления," - сообщили в суде.

В феврале 2019 года Салеевой было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, экс-начальник отдела земельного контроля Андрей Краснов и его сообщница Салеева выдали разрешение на строительство жилых домов на муниципальной земле; в период с 2015 по 2016 год Краснов и Салеева получили за это от местных жителей взятку на общую сумму 18 млн рублей. В ходе расследования была установлена причастность к махинациям председателя комитета по управлению имуществом города Елены Салеевой.