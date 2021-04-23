Бывшего лидера ОПГ из Забайкалья приговорили к 16 годам за убийство восьми человек

ЧИТА, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший лидер организованной преступной группировки (ОПГ) "Кузинские" из Забайкальского края Андрей Кузнецов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за убийстве восьми человек в 1990-х годах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

"В 1993 году Кузнецов, руководивший предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов, создал под своим руководством банду, именуемую "Кузинскими". В период с 1993 года по 1999 год участники банды в различных групповых сочетаниях под руководством Кузнецова совершили убийства восьми человек. Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Для убийств банда использовала огнестрельное оружие. Как уточнили в ведомстве, так группировка устраняла конкурентов в коммерческой и преступной среде. В состав преступной группы входило не менее 10 человек, каждый из которых занимался своими функциями. Помимо участия в убийствах они занимались обеспечением оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались в том числе и железнодорожные транспортные компании.

Уголовное дело в отношении Кузнецова было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. В декабре 2020 года суд приговорил троих участников банды "Кузинские" к лишению свободы на сроки от 11 до 14 лет.