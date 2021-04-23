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В Петербурге задержали третьего соучастника убийства бизнесмена

По данным следствия, 44-летний мужчина выполнял роль водителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге третьего соучастника убийства бизнесмена, связанное тело которого нашли в начале апреля на подземной парковке в Красносельском районе города. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

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"Задержан еще один подозреваемый - 44-летний мужчина, который в день убийства выполнял роль водителя", - говорится в сообщении.

1 апреля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что на парковке нашли убитого мужчину. Тело было обмотано скотчем. Позднее выяснилось, что злоумышленники в квартиру бизнесмена, избили и связали его сожительницу, после чего похитили ценности и деньги.

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