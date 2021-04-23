В Петербурге задержали третьего соучастника убийства бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге третьего соучастника убийства бизнесмена, связанное тело которого нашли в начале апреля на подземной парковке в Красносельском районе города. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Задержан еще один подозреваемый - 44-летний мужчина, который в день убийства выполнял роль водителя", - говорится в сообщении.

1 апреля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что на парковке нашли убитого мужчину. Тело было обмотано скотчем. Позднее выяснилось, что злоумышленники в квартиру бизнесмена, избили и связали его сожительницу, после чего похитили ценности и деньги.