Генпрокуратура направила в суд дело соучастника хищений братьев Магомедовых

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении предполагаемого соучастника хищения 11 млрд рублей совладельцем группы компаний "Сумма" Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом Магомедовым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Заурбека Сахтуева, обвиняемого в участии в преступном сообществе и совершении мошенничества (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, он был одним из более 15 соучастников, привлеченных Магомедовыми через доверенных лиц Эльдара Нагаплова и Давида Каплана, с помощью которых с 2010 по 2016 год по заключенным с подконтрольными компаниями госконтрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.

"Одним из эпизодов преступной деятельности является хищение более 2,1 млрд рублей бюджетных средств при выполнении ООО "Интекс", заместителем генерального директора которого являлся Сахтуев, работ по созданию искусственного земельного участка в районе территории Крестовского острова с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга", - сообщили в Генпрокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский суд Москвы, где в настоящее время слушается дело в отношении братьев Магомедовых и четырех их соучастников. Расследование в отношении остальных фигурантов, находящихся в международном розыске, продолжается следственным департаментом МВД России.