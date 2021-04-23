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СМИ: в Индии девять человек погибли при падении автомобиля в реку Ганг

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести, пишет газета The Indian Express

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апреля. /ТАСС/. В Индии по меньшей мере девять человек утонули утром пятницу в реке Ганг в результате падения с моста автомобиля в восточном штате Бихар. Как сообщает газета The Indian Express, инцидент произошел у города Данапур.

По свидетельству очевидцев, из-за оседания секции понтонного моста проезжавший по нему джип упал в воду.

Спасатели обнаружили тела девяти утонувших. Еще шесть человек, находившихся в упавшем автомобиле, считаются пропавшими без вести. Их поиск продолжается.

Полиция выясняет причины произошедшего.

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