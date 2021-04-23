Более 1,3 млн россиян стали потерпевшими от преступлений в 2020 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,37 млн человек стали потерпевшими от различных преступлений в прошлом году, наибольший рост их количества зарегистрирован в Северной Осетии, Ленинградской и Псковской областях. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Потерпевшими от преступлений в 2020 году стали 1,376 млн человек, их число в сравнении с предыдущим отчетным периодом незначительно увеличилось (плюс 0,5%, или 6 941). Наибольший рост в относительном выражении отмечен в Республике Северная Осетия - Алания, Ленинградской и Псковской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, городах Санкт-Петербурге и Севастополе", - говорится в документе.

Также там отмечено, что наибольшее сокращение числа пострадавших зафиксировано в Адыгее, Башкирии, Ярославской, Тульской, Иркутской областях, Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесии.

В докладе также говорится, что в прошлом году от преступлений погибло 22 783 человека, то есть на 5,2% меньше, чем в 2019 году. "В том числе на 5,2% уменьшилось количество убитых, на 3,4% - потерпевших по части 4 статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего") УК РФ", - отмечено в документе.