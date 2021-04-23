В Нижегородской области рабочего отправили под домашний арест по делу о взрыве газа в доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Мастер Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы (РЭГС) отправлен под домашний арест по делу о взрыве газа в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека")", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что обвиняемый, являясь мастером внутридомового газового оборудования Дальнеконстантиновской РЭГС, проводя 19 апреля 2021 года работы по подключению одной из квартир дома в селе Маргуша, перед подачей газа не проверил давление в газопроводе, что в дальнейшем и привело к трагедии.

Обвиняемый отказался высказать отношение к предъявленному обвинению, от дачи показаний он также отказался.