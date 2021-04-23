На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии обнаружили тело младенца

НАЛЬЧИК, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки с ранами на мусорном полигоне, говорится в распространенном в пятницу сообщении следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

"23 апреля 2021 года примерно в 09:00 на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенном за чертой сельского поселения Урвань, на конвейерной ленте по переработке указанных бытовых отходов было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения", - сообщили в управлении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии". В настоящее время следователями назначено проведения ряда экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.