{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии обнаружили тело младенца

СК возбудил дело

НАЛЬЧИК, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки с ранами на мусорном полигоне, говорится в распространенном в пятницу сообщении следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

"23 апреля 2021 года примерно в 09:00 на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенном за чертой сельского поселения Урвань, на конвейерной ленте по переработке указанных бытовых отходов было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения", - сообщили в управлении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии". В настоящее время следователями назначено проведения ряда экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
СМИ: убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе рассматривается как теракт
Представитель прокуратуры по делам терроризма сообщил, что нападавший заранее готовился к этой атаке
Читать полностью