Суд арестовал водителя, который насмерть сбил двух дорожных рабочих в Удмуртии

ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Суд в Удмуртии арестовал водителя, обвиняемого в ДТП, в результате которого погибли двое дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Можгинской межрайонной прокуратурой поддержано в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему жителю Можги, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения с оставлением места ДТП"). <…> Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, на момент совершения аварии имел неснятую и непогашенную судимость по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"), ему было назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. По версии следствия, в момент ДТП он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В объединенной пресс-службе судов Удмуртии уточнили журналистам, что мужчина заключен под стражу на два месяца - до 22 июня.

Ранее сообщалось, что 22 апреля около 00:40 в городе Можге напротив одного из домов по улице Можгинской водитель автомобиля Volkswagen Tiguan совершил наезд на двух человек 1994 года рождения, производивших дорожные работы. В результате происшествия оба скончались на месте происшествия. Водитель был задержан, им оказался житель Можги, который в декабре прошлого года был лишен водительских прав на 2 года за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В новость были внесены изменения (18:58 мск) - добавлен комментарий пресс-службы судов