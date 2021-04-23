В Тульской области возбудили уголовное после обнаружения останков около 150 коров

ТУЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестком обращении с животными после обнаружения жителями в Чернском районе Тульской области останков около 150 коров, которые содержались в одном из фермерских хозяйств. Также возбуждены три дела об административных правонарушениях, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Чернского района возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, ст. 10.7 КоАП РФ, ст. 6.3 КоАП РФ в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность с 2017 года. Также прокуратура признала законным возбуждение следственным органом УМВД уголовного дела по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - сообщили в пресс-службе.

Туши животных местные жители нашли 22 апреля между деревней Кальна и поселком Жизнь. Утром в пятницу природоохранный прокурор выехал на место происшествия, а ветеринарные службы провели забор биоматериала для экспертизы. "Результаты показали, что инфекционные заболевания у животных не обнаружены. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в пресс-службе.