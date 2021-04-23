{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ставрополе в цехе по производству перчаток произошел пожар

Площадь пожара составляет 50 кв. м, но есть угроза дальнейшего распространения огня

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Возгорание произошло в пятницу в цехе по производству перчаток в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:20 мск произошел пожар на территории производственной базы (цех по производству перчаток). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна, а также угроза распространения открытого горения. Предварительно, пожар на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на территории промзоны на окраине города. По предварительной информации, погибших и пострадавших в происшествии нет. В ликвидации возгорания задействованы 34 человека и 11 единиц техники.

Теги
РоссияСтавропольский край
СМИ: убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе рассматривается как теракт
Представитель прокуратуры по делам терроризма сообщил, что нападавший заранее готовился к этой атаке
Читать полностью