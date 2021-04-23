В Ставрополе в цехе по производству перчаток произошел пожар

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Возгорание произошло в пятницу в цехе по производству перчаток в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:20 мск произошел пожар на территории производственной базы (цех по производству перчаток). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна, а также угроза распространения открытого горения. Предварительно, пожар на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на территории промзоны на окраине города. По предварительной информации, погибших и пострадавших в происшествии нет. В ликвидации возгорания задействованы 34 человека и 11 единиц техники.