В Татарстане сотрудники наркологической клиники пытались получить посылку с наркотиком

КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Глава казанской наркологической клиники и его подчиненная пытались получить международное почтовое отправление с наркотиком, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте таможни Республики Татарстан.

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни совместно c УФСБ России по Республике Татарстан с поличным при получении международного почтового отправления задержан руководитель одной из наркологических клиник города Казани и его подчиненная. Внутри данной посылки находились наркотические средства в крупном размере", - говорится в сообщении.

Таможня возбудила в отношении группы лиц уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств". Согласно заключения эксперта, вещество содержит в своем составе тетрагидроканнабинол.