Начальника тюменского филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН арестовали за взятки

ТЮМЕНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Начальник Тюменского межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по региону арестован по подозрению в пяти эпизодах взяток в значительном размере. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Тюменского межмуниципального филиала ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция" УФСИН по Тюменской области. Он обвиняется в пяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Следственно-оперативной группой проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемого, изъята вся необходимая документация, подтверждающая его причастность к совершению преступлений. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что, по версии следствия, с марта по сентябрь 2018 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получал незаконное вознаграждение за незаконное бездействие - попустительство при контроле соблюдения ограничений и запретов содержащимся под домашним арестом человеком. Точная сумма взяток не уточняется.