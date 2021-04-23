Суд арестовал до июня третьего подозреваемого по делу об убийстве бизнесмена в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу до 1 июня Магомедсолтана Иманмурзаева, подозреваемого в участии в убийстве бизнесмена, связанное тело которого нашли в начале апреля на подземной парковке в Красносельском районе Петербурга. Об этом журналистам сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов города.

Утром в пятницу журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что полицейские задержали в Санкт-Петербурге третьего соучастника преступления, который в день убийства выполнял роль водителя.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомедсолтана Иманмурзаева. Срок меры - 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство организованной группой, сопряженное с разбоем", "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Иманмурзаев вину признал частично. Против меры пресечения не возражал. Он ранее уже был судим за кражу и хранение наркотиков.

1 апреля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в паркинге дома на улице Адмирала Черокова обнаружено тело мужчины. Также было установлено, что несколько неизвестных мужчин избили сожительницу убитого предпринимателя, связали ее, проникли в их квартиру и украли ценности и деньги.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых, суд отправил их в СИЗО. Вину фигуранты дела признали частично.