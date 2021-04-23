В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали при столкновении двух машин

ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии, пострадали пять человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД по КЧР.

"23 апреля 2021 года в Адыге-Хабльском районе около 18:30 на автодороге "Подъезд к городу Черкесску" у села Садовое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате ДТП пострадали пять человек. Водитель автомашины ВАЗ-2106 при развороте с правой обочины не предоставил преимущество в движении транспортному средству ВАЗ-21099 в попутном направлении, в результате чего произошло столкновение", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что водители и пассажиры обеих машин доставлены в больницу города Черкесска с различными травмами.