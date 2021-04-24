Пожар в Башкирии с четырьмя погибшими ликвидировали

ТАСС, 23 апреля. Пожар в частном доме в Ишимбае в Башкирии, в результате которого погибли четыре человека, полностью ликвидирован, сообщили в пятницу ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"01:29 (23:29 мск) - полная ликвидация", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме на улице Гоголя в Ишимбае поступило в 20:40 мск. В результате пожара погибли четыре человека: женщина, мужчина и дети 2009 и 2018 годов рождения.

На месте происшествия работают следователи, организована доследственная проверка.