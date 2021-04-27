Силовики проверяют рынки Ростовской области после ареста главы района

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Силовики проверяют рынки в Аксайском районе Ростовской области из-за информации о действующих на их территории преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. На месте работают более 3,5 тыс. сотрудников силовых структур, а оперативные мероприятия, по данным собеседника агентства, связаны с арестом главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко.

"Сотрудники силовых структур проводят проверку рынков в Аксайском районе Ростовской области, более 3,5 тыс. правоохранителей. Проверяется информация о том, что на территории рынка действуют преступные группы, подозреваемые в организации незаконной миграции, нелегальной коммерческой деятельности, неуплате налогов и контрабанде. Проверка связана с делом главы Аксайского района Виталия Борзенко и ряда коммерсантов, в числе которых - директор Аксайского рынка", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Аксайского района, власти знают о проходящих оперативных мероприятиях на рынках, однако не обладают информацией о причинах проверок. "Мы видели, что там действительно проходят проверки, но никто официально никаких документов в администрацию не направлял", - пояснили в администрации.

В апреле 2021 года Ленинский районный суд арестовал Борзенко на два месяца. По данным источника ТАСС, он подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. 15 апреля Ленинский районный суд также арестовал директора Аксайского рынка Ивана Ситько.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.