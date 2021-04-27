Дело о санитарных нормах в отношении юриста ФБК Соболь выделено в отдельное производство

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста 27 января в Москве в отношении юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь выделено в отдельное производство. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Теперь дел о нарушении санитарных норм стало несколько. В отношении Соболь дело выделили в отдельное производство. Следствие по нему закончено, материалы дали нам для ознакомления, дальше их передадут суд. В материалах дела Соболь есть рапорты по актрисе Бортич, писателю Глуховскому, ведущей Лазаревой", - сказал Воронин.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции также стали брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.