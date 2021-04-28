Таможня в Приморье выявила в партии лома детали с превышением радиационного фона в 900 раз

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Таможенники во Владивостоке выявили в экспортной партии металлолома детали от оптических приборов с ионизирующим излучением, превышающим естественный радиационный фон в 900 раз, сообщила в среду пресс-служба Владивостокской таможни.

"Две детали от оптических приборов с ионизирующим излучением, превышающим естественный радиационный фон в 900 раз, обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно опасные предметы находились в грузовике с ломом черных металлов, планируемым для отправки на экспорт", - говорится в сообщении.

При въезде в пункт пропуска сработала стационарная таможенная система радиационного контроля "Янтарь". При помощи переносных технических средств радиационного контроля таможенники выявили, что характер ионизирующего излучения на поверхности кузова грузовика носит локальный характер и превышает естественный уровень радиационного фона в 20 раз. Затем был обнаружен источник ионизирующего излучения - две детали от оптического прибора.

Уровень гамма-излучения на поверхности одного из предметов составил 72 мкЗв/ч, что превысило естественный гамма-фон в 900 раз. Уровень гамма-излучения на поверхности второго предмета составил 21,4 мкЗв/ч - превышение естественного гамма-фона в 267 раз. Кроме того, на предметах было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами.

Радиационно опасные объекты извлечены из металлолома и переданы в специализированную организацию для дальнейшего уничтожения.