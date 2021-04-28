Прокуратура Амурской области обнаружила нарушения санитарных норм в сельской школе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в школе в селе Сапроново Мазановского района - дети занимались в классах, на стенах которых была плесень, помещения плохо освещались, выявлены дефекты внутренней отделки стен, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Прокуратура Мазановского района провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в МОБУ "Сапроновская СОШ". Установлено, что в нарушение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении выявлены дефекты внутренней отделки стен, следы плесени в учебных классах, несоблюдение требований освещенности, а также иные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура установила, что в школе нет централизованной системы водоотведения, уборные расположены на улице. Долгое время не проводился ремонт инженерных коммуникаций, что в середине апреля привело к коммунальной аварии.

По результатам проверки прокуратура через суд обязала руководство школы установить и оборудовать уборные в здании школы, а администрацию района - работы профинансировать. Организовано техническое обследование инженерных систем учреждения, проводятся конкурсные процедуры для изготовления проектно-сметной документации на ремонтные работы.

На время работ дети из Сапроново занимаются в школе в соседнем селе Маргаритовка. "Дети обеспечены горячим питанием, организован их подвоз по утвержденному школьному маршруту", - отметили в прокуратуре.

Сапроново - село в Мазановском районе Амурской области, административный центр Сапроновского сельсовета. Расположено в 208 км от Благовещенска. В селе проживает более 540 человек.