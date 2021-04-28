В Петербурге загорелся жилой дом, относящийся к объектам культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в бывшем доходном доме на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в главке МЧС по Петербургу.

"В 12:03 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большой проспект, д. 57. Происходит горение в жилом здании", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в региональном МЧС, пожар произошел в квартире на площади 60 кв. м. В 12:57 горение удалось локализовать, ранг пожара, первоначально повышенный до второго номера из-за угрозы распространения огня, снизили до 1-БИС.

Здание, в котором произошел пожар, построено в 1913 году как доходный дом Б. О. Урвича и входит в список выявленных объектов культурного наследия. Сейчас дом используется как жилое здание.