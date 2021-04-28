СК возбудил уголовное дело из-за избиения подростка группой школьников под Брянском

ТАСС, 28 апреля. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в социальных сетях и ряде местных СМИ видеоролика с избиением школьника группой сверстников в городе Новозыбкове Брянской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 ("Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения дела стал видеоролик, который 27 апреля появился в социальных сетях, а затем был опубликован в ряде местных СМИ. Сообщается, что в Новозыбкове четверо подростков повалили сверстника на землю, избивали его ногами, за происшествием наблюдала толпа школьников.

По данным пресс-службы, отдельно рассматривается вопрос об установлении вины и привлечении к ответственности педагогического состава школы, органов опеки и попечительства региона.