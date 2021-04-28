Более 10 тыс. жителей микрорайона Тепличный в Воронеже остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Авария на водоводе диаметром 400 мм стала причиной отключения водоснабжения в многоквартирных домах микрорайона Тепличный в Советском районе Воронежа. В настоящее время без воды остаются более 10 тыс. жителей, сообщила в среду ТАСС представитель управы Советского района.

"От "Росводоканала - Воронеж" поступила официальная информация в управу района, что на улице Центральной, дом 50, проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 400 мм. Отключено водоснабжение в микрорайоне Тепличный полностью, в том числе в социальных объектах: детсадах, школе и поликлинике", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, отключение произошло в 10:30 мск и продлится до полной ликвидации аварии. Как уточнили ТАСС в отделе развития микрорайона Тенистый, там проживают более 17 тыс. человек, но часть в частных домах, а в оставшихся без водоснабжения многоквартирных домах - порядка 10 тыс. человек.