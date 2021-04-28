Неизвестные "заминировали" гимназию и отделение Сбербанка в Химках

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в гимназии и отделении Сбербанка в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании гимназии №16 и отделения Сбербанка в Химках", - сказал собеседник агентства. Все объекты были проверены, сообщение оказалось ложным.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".