Петушинский суд 26 мая проведет предварительное заседание по искам Навального к колонии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области проведет беседу по двум искам Алексея Навального к покровской исправительной колонии №2 из-за отказа выдать ему Коран и газеты. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

"Подготовка дел к судебному разбирательству по двум искам Навального к ИК-2 назначена в Петушинском районном суде на 09:30 и 10:30 26 мая. Это касается исков о невыдаче книг, в том числе Корана, и газет", - сообщил Кобзев. По его словам, Навальный будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи.

"По третьему иску, который мы подавали, пока не знаю, когда его назначат", - уточнил адвокат.

Накануне стало известно, что Петушинский районный суд оставил без движения иски адвоката Навального в адрес администрации ИК-2 в Покрове. Туда Навальный был направлен для отбытия наказания по уголовному делу "Ив Роше". Ранее в суде поясняли, что поступившие исковые заявления связаны с решением о постановке Навального на профилактический учет как склонного к побегу, невыдаче Корана и вырезкой статей из газет.