Владельца отеля в центре Петербурга осудили на пять лет колонии за стрельбу в сотрудницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил владельца мини-отеля в центре города к пяти годам лишения свободы за стрельбу из охотничьего карабина в сотрудницу, которая получила ранение головы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"При поступлении дела в суд Зейналову вменялась ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), суд переквалифицировал его действия на п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия"), назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Инцидент со стрельбой в отеле на Садовой улице произошел в апреле прошлого года. В главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что 18-летняя сотрудница отеля обратилась в полицию и рассказала, что в нее стреляли. По подозрению в стрельбе задержали хозяина отеля, СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

На суде было установлено, что Зейналов в момент инцидента был пьян, в ходе ссоры с сотрудницей он выстрелил из охотничьего карабина в ее сторону, однако пуля попала в стену, пролетев в полуметре от головы, а затем срикошетила, а ее фрагмент попал в глаз сотруднице отеля.

Вину на суде Зейналов признал, сообщив при этом, что ружье якобы выстрелило само из-за неисправности. Также, по его словам, он не ссорился с сотрудницей и помог ей после инцидента вызвать скорую помощь.