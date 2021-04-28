Дело блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, направили в суд

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд дело блогера Андрея Бурима (известного как Mellstroy), избившего девушку во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы, обвиняемого в побоях. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

19 октября 2020 года около двух часов ночи Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии не менее десяти гостей шесть раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее от себя, и она упала на пол.

Блогер находится под подпиской о невыезде.