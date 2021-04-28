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Жизни и здоровью подростка из Москвы, которого избил отчим, ничто не угрожает

Сейчас мальчик находится в больнице

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Жизни и здоровью тринадцатилетнего москвича, которого избил отчим, ничто не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы проводит проверку после госпитализации избитого 13-летнего ребенка.

"По факту публикаций в СМИ о возможном жестоком обращении с подростком со стороны отчима сообщаем: сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты навестили семью", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в квартире есть условия для жизни и развития ребенка. Специалисты пообщались с мамой мальчика и предложили всю необходимую помощь, включая психологическую.

"Ранее за социальной поддержкой семья не обращалась", - рассказал собеседник агентства.

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