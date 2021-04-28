Суд арестовал главу рязанского муниципалитета и его заместителя по делу о взятках

ТАСС, 28 апреля. Рыбновский районный суд Рязанской области арестовал главу Рыбновского городского поселения Алексея Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова, обвиняемых в покушении на дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Суд, рассмотрев ходатайство следователя, поместил Полукарова и Симакова под стражу на два месяца", - сказали в управлении.

Ранее отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбудил в отношении главы Рыбновского городского поселения и его первого заместителя уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, чиновники предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей за совершение действий в их интересах. Действия Полукарова и Симакова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, благодаря чему преступление не было доведено ими до конца.

Расследование уголовного дела продолжается.