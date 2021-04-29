Убийцу учредителя фиктивных фирм по продаже алкоголя приговорили к 16 годам

ОРЕНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Суд в Оренбурге приговорил к 16 годам лишения свободы Александра Генералова, признав его виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в 2015 году. Об этом в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Александра Генералова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Приговором суда Александру Генералову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие и суд установили, что мужчина в 2015 году для осуществления финансовых операций приобрел несколько коммерческих организаций. Учредителем фирм в них по просьбе Генералова стал потерпевший.

"Не позднее декабря 2015 года потерпевший вопреки указаниям Александра Генералова фактически отказался от участия в вышеуказанных организациях, чем вызвал недовольство последнего", - сообщает ведомство. 22 декабря 2015 года Генералов, ранее отбывший 24 года в местах лишения свободы, действуя с группой лиц и еще одним фигурантом, которого он привлек к совершению преступления, пользуясь своим авторитетом в преступной среде, убил потерпевшего.

Соучастника Генералова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство. Самого Генералова, как основного фигуранта дела, удалось задержать 31 декабря 2019 года, добавили в ведомстве.