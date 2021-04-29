Суд продлил арест экс-министру строительства и ЖКХ Удмуртии, обвиняемому во взятках

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок содержания под стражей бывшему министру строительства и ЖКХ Удмуртии Ивану Ястребу на два месяца. Об этом в четверг сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики.

"Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок меры пресечения в виде заключения под стражу по 29 июня 2021 года", - сообщил собеседник агентства.

Ястреб обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лично должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство и попустительство по службе).

Ястреб был назначен в октябре 2017 года и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018-го до февраля 2019 года занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии". После ареста Ястреба предприятие возглавил Евгений Родичкин, который был советником главы региона по вопросам АПК, а также руководил "Удмуртлесом".