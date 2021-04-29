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В Якутске сотрудники Росгвардии задержали местных жителей, потушивших Вечный огонь

Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали жителей Якутска, потушивших Вечный огонь на площади Победы, сообщает в четверг пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

"В полицию сегодня днем поступил сигнал о том, что группой молодых людей потушен огонь мемориала "Вечный огонь" на площади Победы города Якутска. Ориентировка с приметами злоумышленников разошлась по всем автопатрулям. Сотрудники Росгвардии столичного отдела вневедомственной охраны получили сообщение из дежурной части, в считанные минуты наряд группы задержания прибыл к месту происшествия. Задержаны подходящие под описание подозреваемые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники доставили их в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанные пояснили, что затушили огонь снегом, добавили в ведомстве.

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