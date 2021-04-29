В Саратовской области нефтевоз столкнулся с легковушкой

ТАСС, 29 апреля. Столкновение нефтевоза "Камаз" и легкового автомобиля Toyota привело к разливу, предварительно, 40-50 литров мазута на дорожное покрытие федеральной трассы в Саратовской области. Прокуратура региона инициировала проверку после случившегося, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокурора Саратовской области С. В. Филипенко ведомством с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту разлива нефти на автодороге в Красноармейском районе. Так, сегодня, 29 апреля 2021 года, в утреннее время на 362-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград у села Луганское произошло столкновение нефтевоза "Камаз" и автомобиля Тoyota Land Cruiser Prado. В результате встречного удара большегруз опрокинулся и упал, в связи с чем повреждена емкость с мазутом и его разлив на дорожное покрытие предварительно объемом 40-50 литров. Специальные службы принимают меры к ликвидации последствий ДТП", - говорится в сообщении.