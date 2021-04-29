Суд отложил заседание над обвиняемыми в гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга в четверг перенес на 20 мая заседание по уголовному делу о гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) из-за неявки подсудимых и их адвокатов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить судебное заседание на 20 мая на 10:00", - сказала судья. Гособвинитель просил у суда перенести у суда заседание, так как подсудимые и их адвокаты на заседание не явились.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты. В начале 2020 года здание было разобрано, градозащитники выступали против сноса здания.

При демонтаже крыши произошло обрушение конструкций, в результате чего погиб рабочий. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Следователи считают, что исполнительный директор ООО "Техснаб" Сергей Акименко и работники этого общества Николай Иванов и Дмитрий Смирнов не заключили трудовой договор с погибшим рабочим Матвеем Кучеровым, а также с ним не провели инструктаж по технике безопасности. Согласно материалам дела, в ходе демонтажа кровли СКК мужчина покинул строительную люльку по указанию своих нанимателей, после чего часть стены комплекса обрушилась, мужчина упал с 40-метровой высоты и погиб.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года для проведения чемпионата мира по хоккею.