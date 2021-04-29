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Прерванное аварией электроснабжение восстановили в центре Хабаровска

Ранее без света остались 178 домов

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Бригады энергетиков устранили причину аварии на электросетях и возобновили электроснабжение в центре Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Свет на 19 улицах в центре Хабаровска отключился днем.

"Причины аварии на сетях "Хабаровской горэлектросети" устранены, электроснабжение восстановлено", - сказали в службе. Под отключение попали 178 домов и 28 социальных объектов по улицам Серышева, Шмидта, Комсомольская, Шеронова, Льва Толстого, Тургенева, Дзержинского, Панькова, Шевченко, Калинина, Истомина, Муравьева-Амурского, Фрунзе, Ленина, Гамарника, Джамбула, Волочаевская, а также по Амурскому и Уссурийскому бульварам.

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