СК возбудил уголовное дело после жалоб пациенток на работу Тульского перинатального центра

ТУЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по итогам проверки, проведенной в Тульском областном перинатальном центре после жалоб жительниц, сообщивших о смерти трех детей из-за якобы низкого качества услуг в медучреждении. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Да, по итогам проверки возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, следователи в начале апреля организовали проверку работы Тульского областного перинатального центра на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность").

Решение о проведении проверки было принято после встречи руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Владимира Усова с бывшими пациентками медцентра, опубликовавшими в соцсетях и СМИ коллективное видеообращение о многочисленных нарушениях со стороны медицинского персонала перинатального центра. Отмечалось, что, помимо трех детей, погибших в реанимации, еще один ребенок находится на учете невролога с подозрением на эпилепсию, эти случаи происходили в период с 2017 по 2021 год.