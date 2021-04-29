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В Волгограде мотоцикл загорелся после ДТП на перекрестке

В результате инцидента пострадал водитель мотоцикла, который с многочисленными травмами и ожогами был доставлен в больницу
© Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Байкер получил травмы на оживленном перекрестке в Волгограде после того, как перевернулся на мотоцикле, транспортное средство загорелось. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительным данным, 46-летний мотоциклист спускался по 39-й Гвардейской к проспекту Ленина и поворачивал в сторону центра Волгограда. Во время поворота байкер не справился с управлением, перевернулся и упал. От удара об асфальт мотоцикл загорелся. Мужчина, получивший многочисленные травмы и ожоги, госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 7:29 мск. Очевидцы происшествия оперативно сориентировались и помогли байкеру справиться с огнем, добавили в пресс-службе.

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