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В Архангельске произошло ДТП с двумя автобусами

По данным пресс-службы областного УМВД, шесть человек пострадали

АРХАНГЕЛЬСК, 29 апреля. /ТАСС/. Серьезное ДТП произошло в четверг в Архангельске - на маршруте столкнулись два рейсовых пассажирских автобуса, городской и междугородный, а также два легковых автомобиля. Погибших нет, но травмы получили несколько человек - данные первоначально разнились.

По предварительным сведениям, полученным ТАСС в пресс-службе региональной диспетчерской службы 112, пострадали семь человек. По уточненной же полицейской сводке, пострадавших шестеро.

"В 12:36 мск в службу 112 поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал, - сказали в службе 112. - Столкнулись автобусы маршрутов 133 и 31. По предварительным данным, в автобусе 31-го маршрута пострадали семь человек". Детей среди пострадавших, а также серьезно травмированных нет.

По сводке пресс-службы областного УМВД, "всего шесть пострадавших, все из автобуса; четверым оказана помощь на месте, один человек госпитализирован и один отправился за медицинской помощью самостоятельно".

Автобус ПАЗ 31-го маршрута въехал в заднюю часть автобуса "НЕФАЗ" маршрута № 133 Северодвинск - Архангельск, который двигался в попутном направлении. Тот в свою очередь ударил в задний бампер такси "Шкода Фабиа", а та - ВАЗ-2110.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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